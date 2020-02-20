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Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı

Gümüşhacıköy ilçesinde Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında gerçekleştirildi.

20.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:32Gümüşhacıköy'de Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı yapıldı
ilçesinde Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Arabacı, olası afet durumunda tüm kurum ve ilgili birimlerin hazır olması gerektiğini söyledi.
Arabacı, "Afetle mücadele kolay ve tek başına bir kurumun yapabileceği bir iş değil. Birçok konuda olduğu gibi bunda da topyekun mücadele ve eğitim çok önemlidir." dedi.
Toplantıda Gümüşhacıköy Afet Müdahale Planı gözden geçirilerek, acil durum toplanma, genel maksatlı çadır ve çadır kent ile konteyner kent alanları ile ilgili değerlendirme yapıldı.

Mehmet Deniz, Gümüşhacıköy, Kaymakamlık, Güncel

Kaynak: AA

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