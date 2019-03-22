Gümüşhacıköy'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Göreve Başladı

Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde görev yapacak 5 çarşı ve mahalle bekçisi görevine başladı.
Kaymakam Mehmet Deniz
Arabacı, göreve yeni başlayan bekçileri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.
Arabacı, kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.
Göreve başlayan bekçilere başarı dileyen Arabacı, "Sadece görev alanınızda emniyet ve huzuru sağlamayacak, aynı zamanda çocuklarımızın güvenle yaklaşacağı bekçi amcası, gençlerimizin bekçi abisi, yaşlılarımızın ise evlatları olacaksınız. Bu bilinç ve sorumlulukla gayretiniz, şüphesiz teşkilatımıza artı değerler kazandıracaktır." ifadesini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA