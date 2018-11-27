27 Kasım 2018, 17:22
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Gümüşhacıköy'de Fidan Dikimi

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan 328 öğretmen için protokol üyeleri tarafından 328 fidan dikildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan 328 öğretmen için protokol üyeleri tarafından 328 fidan dikildi.

Oluşturulan, Öğretmenler Hatıra Ormanı'na Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve protokol üyeleri tarafından 328 mavi servi fidanı dikildi

Arabacı, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, fidan dikim etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Orman İşletme Şefi Murat Necanlı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Mehmet Deniz,Gümüşhacıköy
27 Kasım 2018 Salı 17:22