Gümüşhacıköy'de Fidan Dikimi

Gümüşhacıköy
ilçesinde görev yapan 328 öğretmen için protokol üyeleri tarafından 328 fidan dikildi.
Oluşturulan, Öğretmenler Hatıra Ormanı'na Kaymakam Mehmet Deniz
Arabacı ve protokol üyeleri tarafından 328 mavi servi fidanı dikildi
Arabacı, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, fidan dikim etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Programa, İlçe Jandarma
Komutanı Aziz Bektaş Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, Orman İşletme Şefi Murat Necanlı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Mehmet Deniz,Gümüşhacıköy