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Gümüşhacıköy'de muhtarlara hizmet içi eğitim semineri verildi

Gümüşhacıköy'de, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

13.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:38Gümüşhacıköy'de muhtarlara hizmet içi eğitim semineri verildi
'de, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığınca düzenlenen programla muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesi amaçlanıyor.
Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kadir Karadaş, Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, muhtarların zor ama şerefli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.
Muhtarlığın çok kuvvetli yerel yönetim birimi olduğunu vurgulayan Karadaş, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti adına hizmet eden muhtarlarımız seçilmiş en önemli organlardan biridir. Her sistemde, her meslekte sıkıntılar olduğu gibi muhtarlarımızın da zaman zaman sıkıntıları oluyor. Önemli olan kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak. Önemli olan bunları iyilikle bertaraf etmektir. İşimiz zor ama vatana, vatandaşa hizmet aşkı var. Hep birlikte güzel olan ne varsa onu ortaya çıkaracağız."

Gümüşhacıköy, Güncel

Kaynak: AA

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