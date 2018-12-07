Gümüşhacıköy'de Öğrencilere Giyecek Yardımı

Gümüşhacıköy
Kaymakamlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik başlatılan proje kapsamında öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.
Gümüşhacıköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) gözetiminde yapılan yardımda 3 bin 200 öğrenciye, bir giyim firması tarafından gönderilen yardım paketleri dağıtıldı.
Yardım paketlerinin içerisinde mont, pantolon, kazak, gömlek, çorap ve benzeri birçok ürünün bulunduğu belirtildi.
Dağıtımda öğretmen ve öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.
Gümüşhacıköy Kemelpaşa İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Metmet Deniz Arabacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Gümüşhacıköy
07 Aralık 2018 Cuma 16:57