Gümüşhacıköy'de yangın ve deprem tatbikatı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yangın ve deprem tatbikatı yapıldı.

Hastane Başhekimi Mümin Sarıkulak, tatbikat öncesi yaptığı konuşmada, doğal afet, yangın gibi bir felaketin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Sarıkulak, tüm personelin afet ve acil durum, tahliye, kurtarma ve yangın gibi olaylara karşı hazırlıklı olmasının önemli olduğunu anlattı.

Tatbikatta çalışanlar, hastane içinde mahsur kalan yaralıları sedyeyle dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalanları merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı.

Yaralılara hastane bahçesinde kurulan sahra çadırında müdahale edildi.

Tatbikatın sonunda hastane personeli yangın söndürme tüpleriyle kontrollü alanda yakılan ateşi söndürdü.

Kaynak: AA