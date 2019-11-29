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Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.

29.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:24Gümüşhacıköy SYDV'den kömür yardımı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımına başlandı.
Vakıf müdürü Fatih Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğuması ile kömür dağıtımına başladıklarını, ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden bin 250 haneye toplam bin 850 ton kömür verileceğini söyledi.
İlçe merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine 2 ton, köylerde ikamet edenlere ise 1,5 ton kömür dağıtacaklarını bildiren Bayram, "Vakfımız, yaptığımız çalışma ve görüşmeler neticesinde gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Amacımız doğru ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Mahalle sakinlerinin kömür dağıtımı bittikten sonra köylere dağıtıma başlanacak." dedi.

Fatih Bayram, Gümüşhacıköy, Güncel

Kaynak: AA

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