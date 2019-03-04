Gümüşhane Avrupa'nın En Uzunu Olacak Zigana Tüneli'nin Yarısı Geçildi

Avrupa
'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yarısı geçildi
DOĞU Karadeniz
'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran
'a bağlayan tarihi İpek Yolu
'nun geçtiği güzergahta yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometre ile en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatı sürüyor. Yarısı geçilen tünel inşaatının gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.
Trabzon- Gümüşhane
karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım
tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları çift yönlü sürdürülüyor. Proje ile Gümüşhane'nin Torul
ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka
ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.
1 MİLYAR TL'YE MAL OLACAK
Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane-Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel 1 milyar TL'ye mal olacak. Doğu Karadeniz
'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yapımı süren tünel inşaatı tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin
'de bulunan Zhongnanshar çift tüplü tüneli olduğu belirtildi.
'ULAŞTIRMA PROJELERİ ŞEHRİMİZİ RAHATLATTI'
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
, çalışmaları tüm hızıyla süren ve Gümüşhane-Trabzon arasındaki ulaşım süresini 30 dakikaya indirecek tünelin yapımını yakından takip ettiklerini söyledi. Zigana Tüneli'nin, 2020 yılında hizmete açılacağını söyleyen Çimen, Tünel projesi şehre büyük değer katacak. Gümüşhane, İpek Yolu üzerinde geçiş noktasında, yani Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya oradan da Güney Doğu Anadolu
'ya bağlayacak en rahat geçiş noktası. Zigana Tüneli'nin yüzde 52'lik bölümü geçildi, Şehrimizin en önemli geçişlerinden biri olan Çevre Yolu da geçidi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a, dönemin Başbakan'ı Binali Yıldırım'a, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan
ile devletimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yollar ve tünel projeleri şehrimizi çok rahatlattı. İki kavşak olarak planlanmıştı biz bunu 5 kavşak olarak tamamladık. Bu da şehre çok büyük katma değer sağlıyor. Şehir nefes almaya başladıö dedi.
Karadeniz, Gümüşhane, Avrupa, Güncel
Kaynak: DHA