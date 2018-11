Gümüşhane Basınından Vali Taşbilek'e Ziyaret

23 Kasım 2018 Cuma 16:09



23 Kasım 2018 Cuma 16:09

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, basın kuruluşlarının milleti aydınlatma ve bilinçlendirme, toplumdan, çevresinden ve dünyadan haberdar olmasını sağlayan çok önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu ve kentte görev yapan gazeteciler Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu."En önemli arkadaşlarımız sizlersiniz"Cemiyet Başkanı Sezai Köprülü, yönetim kurulu üyeleri, yerel gazetelerin ve ulusal haber ajanslarının temsilcileri ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru'nun da katıldığı ziyarette konuşan Vali Taşbilek, "Bizim kamu hizmetlerimizi yürütürken de yanınızdaki en önemli arkadaşlarımız sizlersiniz. Kamu hizmetlerini insanlarımıza taşırken eksiklikleri ve ihtiyaçları tercüme etme noktasında bizlere yardımcı oluyorsunuz. Bu manada sizden böyle bir şey bekliyoruz. Zaten bugüne kadar yaptınız bundan sonrasında da aynı duyarlılıkla aynı sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve diyalog içerisinde iş birliği ile beraber toplumumuzun refahına katkı sağlamaya çalışacağız" dedi."Beni buraya gönderenler 'Git ve millete hizmetkar ol' dediler"Kendisine "Git ve millete hizmetkar ol, milletin derdiyle dertlen, milletin sıkıntılarına çözüm ile yardımcı ol, yetimine yaşlısına hastasına mağduruna yolda kalmışına darda kalmışına el at" denilerek Gümüşhane'ye görevlendirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, "Devletin merhameti ve şefkati yücedir. Bunu millete ulaştır dediler. Bizim de hem devlet hem insani görevimiz en başta bu. İnsanlarımızın gönül dünyasına dokunup oradan içeri girebilmek. Onların dertleri ile dertlenebilmek. Ondan sonrasına da devletin bize verdiği yetkiler çerçevesinde bir sürü görevimiz var. Dağda bayırda köyde hepsinin peşine koşacağız. Devletimizin başlattığı çok büyük projeler var bunların takip ve koordinasyonunu yürüteceğiz. Bir an önce gerçekleşmesi için buralarda oluşan ufak tefek pürüzler varsa onları çözmeye çalışacağız. Çünkü hizmetler ne kadar çabuk gelirse buranın kalkınması da o derece hızlanacak" diye konuştu."Gümüşhane bir medeniyet merkezi"Gümüşhane'nin ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, "Artık yeni konseptler dediğimiz anlayışlar burada. Tarih kültür doğa bunların hepsi bu bölgede. 430 yayla, devasa göller, ormanlar pırıl pırıl bir coğrafya, eski kalıntılar. Burası bir medeniyet merkezi. İpek yolunun çok önemli bir merkezi. Kadim bir şehir. Bir sürü kültürler gelmiş geçmiş hepsinin yansıması var. Hepsi bu ülkenin bir değeri. Bunları ortaya çıkartarak insanlığın ortak kullanımına açacağız. Bununla birlikte Gümüşhane insanı ile de bütün dünyayı tanıştırmak isteriz. Gelsinler burada ki insanları da görsünler. Boşuna mı demişler altın kalpli insanların şehri. Altın kalpli olmasının sebebi de işte o kadimlikten geliyor. Kodlarına işlenmiş tüm güzellikler. Binlerce yıldır bu coğrafya gelene el atmış, yardım etmiş, bu yoldan geçerken derdi olan oldu mağduriyet yaşayan oldu bunları hepsine de muhakkak Gümüşhaneliler el attı. O günden bugüne kim yaşıyorsa onlar el attı. Bu bir medeniyet yansımasıdır. Verme ve kucaklama üzerine kurgulanmış bir kültürü var. İnşallah her şeyin en güzeline layık" ifadelerini kullandı.Devletin son 15 yılda yaptığı yatırımların milletine bakışını yansıttığının altını çizen Vali Taşbilek, şöyle konuştu: "Bugüne kadar yaptıklarının daha da fazlasını yapacak. Çok ciddi yatırımlar. İnşallah onlarla birlikte daha iyileri olacak. Çünkü insanın olduğu yerde ihtiyaç bitmiyor beklenti bitmiyor. Onları da sağladıktan sonra çok özel ve güzel bir konuma gelecektir inşallah. Ama bunlarla beraber içinde yaşayan herkesin de devletinden milletinden razı olduğu bir sistemle çalışmamız lazım. Burada oluş sebebimiz bu. Herkes benim şahsımda devletinden razı olsun.""Gümüşhane basının önceliğinin Gümüşhane'dir"Gümüşhane basının önceliğinin "Gümüşhane" olduğunu vurgulayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü de "Bölgede ve Türkiye'de de hepimizin gurur duyacağı bir basınımız var. Buradaki herkesin önceliği Gümüşhane'dir. Sadece Gümüşhane değil Anadolu basını olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle ekonomik anlamda inanılmaz zor bir süreçten geçiyoruz. Fırsatçılar dolardaki dalgalanmayı da bahane ederek aldığımız kağıt kalıp maliyetlerini iki katına çıkardılar. Şu anda ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim ana gelirimizin yüzde 95'i devletimizin yaptığı yatırımlardan ve kurumlarımızın resmi ihale ilanları. Bu ilanlarımızı ülkemizin de içinden geçtiği bu süreçte durunca yerel basın artık ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken sizden ricamız doğrudan teminler konusu. Doğrudan temin konusu bazı kurumlarda yanlış kullanıldı" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE