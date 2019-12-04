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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:06Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen, AA'nın
Belediye Başkanı Ercan Çimen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Çimen, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.
Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çimen, fotoğrafların etkileyici olduğunu söyledi.
Fotoğrafların etki gücünün yüksek olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını ifade eden Çimen, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, kaliteli ve ilkeli haberciliğin adresi. Fotoğraflara bakınca usta ellerden çıkmış, etkileyici içeriğe sahip olduklarını anlıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemize karşı yürütülen dezenformasyona karşı, Ajansımız ciddi çalışma yürüterek milli meselelerimizde haklılığımızı dün olduğu gibi bugün de dünyaya duyurdu. İşte bu fotoğraflar dünyaya bizim kim olduğumuzu anlatma noktasında çok büyük öneme sahip. Kaliteli içerik, dürüst habercilik ve ilkeli duruşuyla doğru haberin adresi Anadolu Ajansı ve çalışkan personelinin başarılarının artarak sürmesini diliyorum."

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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