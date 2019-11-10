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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunan ve adli kontrol şartıyla salıverilen zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:08Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e saldırı girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunan ve adli kontrol şartıyla salıverilen zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle aranan ve yakınlarının telkiniyle polise teslim olan H.K, önceki gün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.K'nin çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.
İtirazı değerlendiren mahkeme H.K'nin "silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan H.K, Gümüşhane Cezaevine gönderildi.
Çamlıca Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Çimen'in yanına yaklaşan H.K, ses mermisi kullanarak ayaklarına doğru tüfekle ateş açarak kaçmıştı. Çimen, olayda yara almamıştı.
Saldırının ardından polise teslim olan zanlı H.K, çıkarıldığı adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Gümüşhane, Başsavcı, Güncel

Kaynak: AA

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