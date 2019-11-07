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Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

GÜMÜŞHANE Belediye Başkanı Ercan Çimen, H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı.

07.11.2019 22:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:21 Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

GÜMÜŞHANE Belediye Başkanı Ercan Çimen, H.K. adlı bir kişinin silahlı saldırı girişimine uğradı. Olayda başkan Çimen yara almazken, saldırgan kaçtı.

Olay, öğlen saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. adlı bir kişi, çalışmaları denetleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açtı. Başkan Çimen, olayda yara almazken, şüpheli ise kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise saldırı ile ilgili, "Bu tür saldırılar bizi korkutmaz ve yıldıramaz. Bu saldırı girişiminde bulunan cahillik yapmıştır" dedi.



Çamlıca Mahallesi, Ercan Çimen, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: DHA

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