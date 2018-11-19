Gümüşhane Belediyesi 2 Yılda 32 Çocuk Parkı Yaptı

Gümüşhane
Belediyesince şehirde çocuklara yönelik yürütülen 2 yıllık çalışmada, 32 yeni çocuk parkı hizmete sunuldu.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte hayata geçirdikleri projelerde çocukları ciddi oranda önemsediklerini söyledi.
Son 2 yılda kente 32 yeni çocuk parkı kazandırdıklarını ve 56 çocuk parkının da modernizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek Çimen, şunları kaydetti:
"Her mahalleye park ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdik. Belediye olarak şehrimizin hemen hemen her noktasına yeni parklar yaptık. Bazı köylerimizden gelen talepleri de değerlendirerek bu bölgelerde de çocuklarımız için park yaptık. Aynı zamanda okul bahçelerine de birçok park yaptık. Parkları yaparken sıradan parklar yapmadık. Modern oyun alanları bedensel aktive ve hayal güçleri geliştirebilmeleri için farklı oyun gruplarını kullandık. Şehrimizin coğrafik koşullarının kısıtlı olmasını mazeret bilmeden olabildiğince her noktaya dokunmaya çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz."
Ercan Çimen,Gümüşhane
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:50