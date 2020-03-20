Gümüşhane Belediyesi koronavirüs nedeniyle yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak

Gümüşhane Belediyesi, oluşturulan ekiplerle yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve 60 yaş üzeri vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine ulaştıracak.Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların evde kalmasını sağlamak amacıyla ekiplerin yaşlılardan tutanakla alışveriş listesi ve ücretini kapıda alıp alışverişini yaptıktan sonra fişle kendisine teslim edeceğini bildirdi.Evden çıkamayan yaşlı engelli ve 60 yaş üstü vatandaşların alışveriş talebi için 0536 794 00 29 numaralı Whatsapp hattı ya da 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne ulaşarak taleplerini iletmesini isteyen Çimen, şunları kaydetti:"Kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için 'Sokağa çıkma, ihtiyaçlarınızı biz getirelim' sloganıyla belediye bünyesinde bir ekip oluşturduk. Belediyemize telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunmaları gerekiyor. Başvuruda belirtilen adrese gelen ekipler, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp kendilerine teslim edecek."

Kaynak: AA