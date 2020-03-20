Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gümüşhane Belediyesi koronavirüs nedeniyle yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak - Haberler

Gümüşhane Belediyesi koronavirüs nedeniyle yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak

Gümüşhane Belediyesi, oluşturulan ekiplerle yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve 60 yaş üzeri vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine ulaştıracak.

20.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:14
Gümüşhane Belediyesi koronavirüs nedeniyle yaşlılara alışveriş hizmeti sunacak
Gümüşhane Belediyesi, oluşturulan ekiplerle yen tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve 60 yaş üzeri vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine ulaştıracak.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların evde kalmasını sağlamak amacıyla ekiplerin yaşlılardan tutanakla alışveriş listesi ve ücretini kapıda alıp alışverişini yaptıktan sonra fişle kendisine teslim edeceğini bildirdi.
Evden çıkamayan yaşlı engelli ve 60 yaş üstü vatandaşların alışveriş talebi için 0536 794 00 29 numaralı Whatsapp hattı ya da 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne ulaşarak taleplerini iletmesini isteyen Çimen, şunları kaydetti:
"Kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için 'Sokağa çıkma, ihtiyaçlarınızı biz getirelim' sloganıyla belediye bünyesinde bir ekip oluşturduk. Belediyemize telefonla ulaşan vatandaşlar, adreslerini vererek alışveriş için yardımcı ekip talebinde bulunmaları gerekiyor. Başvuruda belirtilen adrese gelen ekipler, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra en yakın marketten talep edilen ürünleri alıp kendilerine teslim edecek."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Loading