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Gümüşhane Belediyesi koronavirüse karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor

Gümüşhane Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şahsi araçlar dahil tüm araçlara yönelik ücretsiz dezenfekte işlemi başlatıldı.

02.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:18
Gümüşhane Belediyesi koronavirüse karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Gümüşhane Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şahsi araçlar dahil tüm araçlara yönelik ücretsiz dezenfekte işlemi başlatıldı.
Gümüşhane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürülüğü ekiplerince şehir merkezinde, Balyemez Konağı karşısındaki polis uygulama noktasında başlatılan uygulamada, araçlarını alana getiren herkese ekiplerince ücretsiz araç dezenfektasyon hizmeti sunuluyor.
Alanda başlatılan çalışmaları inceleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı şehirde birçok önlem aldıklarını ve tedbirleri de artırarak devam ettirdiklerini söyledi.
Gümüşhane Belediyesi olarak daha önce yürütülen dezenfekte çalışmalarına bir yenisini eklediklerini aktaran Çimen, şunları söyledi:
"Tedbirlerimize ek olarak şimdi de ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarının yanı sıra şahsi araçların dezenfektan işlemlerini ücretsiz olarak yapıyoruz. Gümüşhane'de elimizden geldiği kadar bu virüsün yayılmaması için çaba gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz herkes sahada. Onların sağlıklı kalabilmesi için hemşehrilerimizin de evlerinde kalmaları önem taşımaktadır. Onların evde kalması çalışanlarımızı, işleri kolaylaşacak. Evde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar diyorum."
Çimen, kendilerinden yardım talep eden tüm kurum ve kuruluşlara da dezenfekte konusunda yardımcı olacaklarını kaydederek, transit yol üzerinden geçen araçlara da bu hizmeti vermeye hazırlandıklarını sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ercan Çimen, Gümüşhane, Polis, Güncel
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