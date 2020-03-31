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Gümüşhane'de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor

- Gümüşhane'de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde koronavirüs hastalığı riski nedeniyle karantina tedbiri alınan Yukarı Kulaca köyünde 165 vatandaş evinden çıkmadan sürecin bitmesini bekliyor.

31.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:16
- Gümüşhane 'de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde koronavirüs hastalığı riski nedeniyle karantina tedbiri alınan Yukarı Kulaca köyünde 165 vatandaş evinden çıkmadan sürecin bitmesini bekliyor.
29 Mart günü Gümüşhane Valiliği tarafından "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde Koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesi Yukarı Kulaca Köyü'nde karantina tedbiri alınmıştır" açıklamasıyla karantinaya alınan köyde sessizlik hakim.
Karantina tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, şuana kadar pozitif vakanın görünmediği köyün karantina süresinin ne kadar olacağı da belli değil.
İHA muhabirinin telefonla görüştüğü Yukarı Kulaca köyü muhtarı Selim Kayret, an itibariyle 165 kişinin yaşadığı köyde vatandaşların hiçbir şekilde evlerinden çıkmadığını, ihtiyaçlarının ise köyün girişine kadar getirildikten sonra alıp dağıttıklarını söyledi.
"Hep beraber el ele verip bu virüsün üstesinden gelelim"
Şuanda bir sıkıntılarının olmadığını, karantina kurallarına uyarak dışarıya çıkmadıklarını ifade eden Kayret, "Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız yalvarıyor neredeyse çıkmayın diye ama televizyondan gördüğümüz kadarıyla insanlar bunu hiç dinlemiyor. Hiç işi olmayanlar bile çarşılarda gezdiğini görüyoruz. Hep beraber el ele verip bu virüsün üstesinden gelelim" dedi.
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Gümüşhane’de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşhane, Karantina, Kulaca, Sağlık

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Gümüşhane'de 165 kişinin yaşadığı köyde karantina devam ediyor
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