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Gümüşhane'de 17 metruk bina yıkıldı

Gümüşhane'de 17 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

29.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:36Gümüşhane'de 17 metruk bina yıkıldı
'de 17 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi'nin oluşturduğu komisyonlarca kent merkezinde tespit edilen 17 metruk binanın belediye ekipleri tarafından yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müdürü Mustafa Ceylan, binaların yıkılması ile ilgili zor bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu süreç içerisinde tüm yapı sahipleriyle tek tek iletişim kurduk. Komisyonca tespit edilen 22 metruk yapıdan 5'i yapı sahibinin gerekli tadilat çalışmalarını yapmasının ardından metruk yapı olmaktan çıkarıldı. Hasanbey Mahallesi'nde 5, İnönü Mahallesi'nde 4, Karşıyaka Mahallesi'nde 3, Yeni Mahalle'de 3, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1, Karaer Mahallesi'nde 1 olmak üzere toplam 17 metruk yapı ise Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı. Bu süreç içerisinde bizlere kolaylık sağlayan bazı yapı sahiplerine de ayrıca teşekkür ederim."

Gümüşhane Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Gümüşhane, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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