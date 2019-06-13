Gümüşhane'de 19 bin 506 öğrenci karne alacak

Gümüşhane
'de yarın 19 bin 506 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan
, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye
genelinde ilk ve orta dereceli okulların yarın tatile gireceğini anımsatarak, kentte 19 bin 506 öğrencinin karne sevinci yaşayacağını belirtti.
Doğan, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını huzurlu bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"17 Eylül
2018'de başlayan eğitim öğretim yılı sona erdi. Yıl boyunca akıtılan terin, sabrın, gözyaşının ve emeğin semerelerini tabiri caizse hasat mevsimi misali meyvelerini alacağız. Ortaya çıkan bu ürünün gelişmesinde emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum. Bu karne dönemi ile başlayacak uzun tatil döneminde öğrencilerimizin dinlenmelerini, eğlenmelerini, gezmenin yanında bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını ve bir plan dahilinde büyüklerini, akrabalarını ziyaret ederek köylerine zaman ayırmalarını öneriyor, sağlıklı sıhhatli bir tatil geçirmelerini diliyorum."
Doğan, açıklamasında ayrıca öğrencilerin yaz tatili dönemini verimli geçirebilmeleri için yaz etkinlikleri de düzenleyeceklerini bildirdi.
Kaynak: AATürkiye
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