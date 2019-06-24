24.06.2019 21:50
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Gümüşhane'de 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Gümüşhane

Gümüşhane'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane 'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Orhanettin Nalçaoğlu'nun kullandığı 61 BG 969 plakalı kamyonet Tekke köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarpmasının ardından yolun alt tarafında bulunan bahçeye düştü. Kazada sürücü Nalçaoğlu ile araçta bulunan yolcular Yusuf Yılmaz ve Cahit Çolak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu kazadan birkaç saat sonra aynı bölgede diğer kazada ise Bayburt'tan Gümüşhane istikametine giden Şemsettin Küçük yönetimindeki 29 AC 549 plakalı otomobil Tekke köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Takla atan araçta bulunan ve hafif yaralanan sürücü Küçük, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İHA
Bayburt , Gümüşhane , 3. Sayfa

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