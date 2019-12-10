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Gümüşhane'de 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Gümüşhane'de Jandarma'nın yaptığı operasyonda Kelkit ve Şiran ilçelerinde 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

10.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:52Gümüşhane'de 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
'de 'nın yaptığı operasyonda Kelkit ve Şiran ilçelerinde 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kelkit ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kelkit ve Şiran ilçelerinde kaçak ve sahte içki satıldığı ihbarı üzerine operasyon yapıldı. Eş zamanlı bir ev 3 ayrı iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri 15 bin TL olan 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden E.S ve E.Y adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, N.Z ve İ.Ö isimli şahıslar ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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