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Gümüşhane'de 57 bin kişi kontrol edildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe giriş noktalarında 18 günde 57 bin 197 kişi kontrol edildi.

15.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:36
Gümüşhane'de 57 bin kişi kontrol edildi
Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe giriş noktalarında 18 günde 57 bin 197 kişi kontrol edildi.

Gümüşhane Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında il merkezi ve ilçe giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılıyor.

Valiliklerce seyahatine izin verilen özel araçları ve ticari araçlarıyla seyahat eden vatandaşlar Gümüşhane ve ilçelerinin giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetleniyor.

Denetleme noktalarında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev aldı. Durdurulan araçlarda sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de araçlarda yolcu sayısı, maske takma zorunluluğu ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu.

Gümüşhane ve ilçelerinin girişlerindeki tüm uygulama noktalarında araçların durdurularak, vatandaşın nerden geldiğini ve nereye gittiklerinin kolluk görevlilerince denetlendiğini belirten Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "27 Mart-14 Nisan 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçe şehir giriş noktalarında yapılan uygulamalarda 2 bin 555 ticari, 28 bin 62 özel olmak üzere toplam 30 bin 617 araç ve 57 bin 197 şahıs kontrol edildi" dedi.

Kontrollerde olağan dışı durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etiketler: Gümüşhane Valiliği, Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel
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