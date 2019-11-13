Haberler » Güncel » Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine daha madalya ve beratı verildi - Haber

Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine daha madalya ve beratı verildi

Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen tevcih töreninde Vali Kamuran Taşbilek tarafından verildi.

13.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:03Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine daha madalya ve beratı verildi
'de 6 gazisine Milli Mücadele Madalyası ve beratları düzenlenen tevcih töreninde Vali Kamuran Taşbilek tarafından verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı için tevcih töreni yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende Vali Kamuran Taşbilek, 6 Kıbrıs gazisine tek tek madalya ve beratlarını takdim etti.

"Milletimizin minnet ve şükran duyguları sizinle beraberdir"

Yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Barış harekatında gösterdikleri kahramanlıklardan dolayı minnet duygularını ifade eden madalyaları tevcih ettiklerini belirten Vali Taşbilek, "Madalyaların bir kısmını daha önce gazilerimize tevcih etmiştik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımızın selam ve muhabbetlerini sizlere iletiyorum. Milletimizin minnet ve şükran duyguları sizinle beraberdir. Gazilerimiz bu memleketin en önemli temel taşlarıdır. Şehitlerimiz ve Gazilerimizin mübarek kanı üzerinde bayrağımız dalgalanıyor, bizler bu vatan üzerinde yaşıyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizlere şeref ve gurur veriyor. Şehitlerimize ve sizin şahsınızda bütün gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz" dedi.

Gümüşhane'de geçtiğimiz haziran ayında yapılan törende 21 Kıbrıs gazisine madalya ve beratı verilmişti.

Törene Kıbrıs Gazilerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, gazi yakınları ve davetliler katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gümüşhane, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Açlıktan bitkin düşen yavru köpek bakıma alındı
14:15 1959 yılında şehit düşen Ispartalı çavuşun mezarı yeniden yapıldı
14:15 Bingöl Üniversitesi "Kenevir sapı ve jüt" bitkisinden kovan üretecek
14:20 Meteorolojiden Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için sağanak uyarısı
14:20 Sarıkamış'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu şiir yarışması
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:22:13