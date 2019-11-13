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Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Gümüşhane'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya verildi.

13.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:56Gümüşhane'de 6 Kıbrıs gazisine madalya verildi
'de Barış Harekatı'na katılan 6 gaziye madalya verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 6 gazi için hazırlanan madalyaların verilmesi dolayısıyla Valilik Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.
Burada konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, vatan için mücadele eden tüm şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.
Gelen madalyaları peyderpey Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilere tevdi ettiklerini anlatan Taşbilek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın selamlarıyla bu madalyaları sizlere tevdi ediyoruz. Vatan size minnettar. Milletimizin minnet ve şükran duyguları her zaman sizinle beraber. Bu toprakları vatan yapan sizlersiniz. Gazilerimiz ve şehitlerimiz. Bu vatan üzerinde bizler yaşıyorsak bu güzelliği sizlere borçluyuz." diye konuştu.
Törene, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, gazi yakınları ve davetliler katıldı.

Gümüşhane, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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