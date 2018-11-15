15 Kasım 2018 Perşembe 16:08



15 Kasım 2018 Perşembe 16:08

Gümüşhane'de 80 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaylacılar hayvanları ile birlikte dönüşe geçti. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Merkez'e bağlı 18, Kelkit ilçesine bağlı 40, Köse'ye bağlı 7 ve Şiran'a bağlı 15 köy yolu olmak üzere toplam 80 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.