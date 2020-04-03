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Gümüşhane'de araçlar, ücretsiz dezenfekte ediliyor

GÜMÜŞHANE'de, belediye tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti verilmeye başlandı.

03.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:41
Gümüşhane'de araçlar, ücretsiz dezenfekte ediliyor

GÜMÜŞHANE'de, belediye tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti verilmeye başlandı.

Gümüşhane 'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında belediye tarafından araçların dezenfeksiyonu için çalışma başlatıldı. Balyemez Konağı karşısında uygulama yapan belediye ekipleri, isteyenlerin aracını dezenfekte ediyor. Araçların içini ve bagajları dezenfekte eden ekipler, işlemin ardından araç sahiplerine el dezenfektanı da hediye ediyor.Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, kenti transit geçen araçların da bu uygulamadan faydalanabileceğini ifade etti. Çimen, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce dezenfeksiyon çalışması yaptık. Şimdi de ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını ve şahsi araçları dezenfekte ediyoruz. Gümüşhane'de, virüsün yayılmaması için çaba gösteriyoruz. Bize müracaat eden tüm kurumlarımızda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Araçlarımızın tamamını da dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz, özverili şekilde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız ve kamu görevlilerimiz sahada. Onların sağlıklı kalabilmesi için hemşehrilerimizin de evlerinde kalmaları önem taşıyor. Evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, Araç, Güncel
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