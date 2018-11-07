Gümüşhane'de Aynı Ahırda İkinci Telef Vakası

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23

Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan bir aileye ait 21 büyükbaş hayvan telef olduğu ahırda dün gece 2 hayvan daha telef oldu.Merkeze bağlı Yaydemir köyünde yaşayan Nigar Yalçın'a ait ahırda dün 21 büyükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle telef olmuştu.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ahırda yapılan incelemelerin ve zehirlenme şüphesiyle hayvanlardan alınan numunelerin ardından ahırda temizlik yapıldı.Temizlik çalışmasının ardından ahıra tekrardan yerleştirilen hayvanlardan 2'si daha dün gece belirlenemeyen bir nedenle telef oldu.Olayın ardından bugün ahıra gelen Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü ekipleri, hayvanların karaciğer ve böbreğinden numune alarak incelenmek üzere Ankara ve Erzurumdaki laboratuvarlara gönderdi.Hayvanların telef olma nedeni, laboratuvarlaca yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.-"Beni ayakta tutacak olan kurbanlıklarım öldü"Olayın şokunu yaşayan hayvan sahibi Nigar Yalçın'ın eşi Yaşar Yalçın gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gündür ahırlarında meydana gelen telef vakasını anlayamadıklarını söyledi.Dün 21 büyükbaş hayvanlarının telef olmasının ardından ahırda temizlik çalışması yaptıklarını aktaran Yalçın, "Akşam yine hayvanları temiz ahıra koyduk. Gece 2'sini daha ölü bulduk. Hayvanları dışarda yatırdık. Biz de korku içerisindeyiz. Başka yerimiz yok. Dışarda nöbet tutuyoruz." dedi.Hayvanların sigortasının bulunmadığını bildiren Yalçın, "Sigorta yaptırmadım. 41 bin lira par tutuyordu. Şu anda o para benim 20 ton arpa ve 50 ton samanımı aldı. Aşırı pahalı tutuyordu. Ben burda kışın içerde zor bela idare ediyorum. Telef olan hayvanlar kurbanlıklarımızdı. 200 bin liraya yakın zararımız var. Devletimizden herhangi bir destek gelirse Allah razı olsun." ifadelerini kulandı.Eşinin telef vakası nedeniyle sinirlerini bozulduğunu ve çok üzüldüğünü dile getiren Yalçın, "Ben işimi yapmak istiyorum. Bu yıl ahırı yeni yaptığımız için elimizdeki parayı da buraya yatırdık. Ölenlerin hepsi kurbanlıktı. 65 hayvanımdan 23'ü öldü. Beni ayakta tutacak olan kurbanlıklarım öldü." şeklinde konuştu.büyükbaş hayvan telef oldu