Gümüşhane
'de başıboş köpekler tedirgin ediyor
Gümüşhane'de kent merkezi, cadde ve sokaklarda çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları korkutuyor. Kentte 2 çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılıp yaralanmasının ardından, saldırılara karşı tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor.
Kentte, kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte, cadde ve sokaklarda başıboş köpeklerin sürü halinde dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşın korkulu rüyası olan köpekler, kent merkezindeki ara sokaklarda da araç sürücüleri ve yayalara da sorun olmaya başladı. Geçen hafta merkeze bağlı Güzeller Mahallesi'nde 2 çocuğun başıboş köpekler tarafından ısırılıp yaralanması ve sayılarının giderek artmasından tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, hayvanlar için gerekli önlemlerinin alınmasını istiyor.
'HASTALIK YAYMASI ENGELLENMELİ'
Köpeklerin duruma üzüldüğünü belirten ve hayvanlara gerekli ilginin gösterilmediğine tepki gösteren Yaşar
Bayraktar, Hayvan sever bir insanım. Maalesef hayvanların durumu beni üzüyor. Hayvanlar için toplama merkezi yapıp, bakımını yapıp sokakta herhangi bir şekilde zarar vermesini, hastalık yaymasını engellenmelidir. Bu konuda duyarsız davranılıyor. Sokakta köpeklerin bu şekilde dolaşması bizleri üzüyor dedi.
'TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ'
Tedirginlik yaşadıklarını anlatan Bayraktar, 'Hayvanlara da günah, sonuçta bunların bakılması bir şekilde reha bilete edilmesi, bir yerde toplanması lazım. Bir barınak yapıldı ancak faaliyete geçmedi. Bu hayvanlar sokakta olduğuna göre yapılan barınakta hikaye gibi görünüyor. Ben şahsen rahatsızım; o hayvanların dövülmesi, aç bırakılması veya kuduz riski taşıması bizi tedirgin ediyor. Geçen günlerde 2 çocuğa saldırmışlar. Başıboş gezmeleri doğru değil. Bu sorun bir an önce çözülmeliö diye konuştu.
'KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR'
Üniversitesi öğrencisi Gökhan Kaya
da, akşam saatlerinde okula korku içinde gidip geldiklerini dile getirerek 'Üniversite ikinci öğretim okuyorum. Akşam saatlerinde okula gidiyoruz. Mahallemizde birçok sokak köpeği var ve bunlar çok kaşınıyorlar. Sağlıklı bir durum değil. Okuldan geldiğimizde caddelerde karşımıza çıkıyorlar, bu durumda bizi tedirgin ediyorö ifadesinde bulundu.
Öte yandan, belediye yetkilileri, başıboş köpeklerin toplanmasına ilişkin alınan şikayetler üzerine çalışma başlatıldığını, ayrıca kentte yapımına başlanan Kent Park ve Hayvan Barınağı Merkezi'nin de yakın zamanda tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti.
Sabah,Gümüşhane
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:19