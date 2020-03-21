Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haberler

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorGÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

21.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:46
Gümüşhane 'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
GÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.
Gümüşhane Belediyesi temizlik işleri ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmas başlattı. Ekipler, PTT önünden başlayarak Atatürk Caddesini baştan sona deterjanlı köpüklü su ile yıkadı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, ' Koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdığımız şu günlerde cadde yıkamalarına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı caddeleri köpüklü su ve deterjanla yıkıyoruz. Ardından ilaçla dezenfekte ediyoruz. Cadde, sokak ve meydanları tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbir almaya devam edeceğiz. Yaşadıkları şehri ve yerleri temiz tutmaları konusunda şimdiye kadar hassas davranan hemşehrilerimizden bu hassasiyetlerinin devamını beklemekteyiz' diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gümüşhane’de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Etiketler : Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere 'asker uğurlaması' genelgesi - Haber KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı - Haber Sultanahmet Meydanı koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi - Haber Pazartesi gününden itibaren Almanya'nın tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanabilir - Haber Gönüllü Hijyen Timleri görevde - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading