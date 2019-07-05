Gümüşhane'de çalınan büyükbaş hayvanlar Trabzon'da bulundu

Gümüşhane'de çalınan 6 büyükbaş hayvan, Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na, Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi Hancar mevkisinde 1 şüpheli tarafından 6 büyükbaş hayvanın sürülerek Oylum Mahallesi iskametine doğru götürüldüğü ihbarı geldi.

Bölgeye giden ekipler tarafından, ormanlık alanda olduğu tespit edilen hayvanlar muhafaza altına alındı.

Büyükbaş hayvanların kulak küpe numaralarından yapılan incelemede, 6 büyükbaş hayvanın Gümüşhane'nin Buğalı köyü Omal Yaylası'ndan çalındığını ve Sürmene nüfusuna kayıtlı Bahri K'ya ait olduğunu tespit edildi.

Büyükbaş hayvanlar, yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA