Gümüşhane'de Cenaze Dönüşü Kaza: 2 Ölü

Gümüşhane
'de, cenazeden dönenleri taşıyan hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü ve eşi öldü. Kürtün
ilçesinin Sarıbaba
köyündeki bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın
'ın (71) kullandığı 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, Gürgenli köyü yakınlarında yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, sürücü ve araçtaki eşi Hamdiye Aydın'ın (65) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cesetleri, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD
ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kürtün,Gümüşhane
16 Aralık 2018 Pazar 23:00