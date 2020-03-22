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Gümüşhane'de destek grupları vatandaşların hizmetinde

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınının ardından Gümüşhane'de 'Vefa Sosyal Destek Grupları' ve 'Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezleri' faaliyete geçirildi.

22.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:54
Gümüşhane'de destek grupları vatandaşların hizmetinde
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınının ardından Gümüşhane 'de 'Vefa Sosyal Destek Grupları' ve 'Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezleri' faaliyete geçirildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında yapılan toplantıda il merkezi ve bütün ilçelerde "Vefa Sosyal Destek Grupları" ve "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezleri" faaliyete geçirildi.

Vatandaşların gıda, ilaç ve her türlü ihtiyaçları için 155, 156, 112 ve Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi Telefon Numarası olan 0 456 213 59 19 numaralarını aramaları halinde kendilerine her türlü yardım sağlanacağını kaydeden Vali Taşbilek, "Haklarında dışarı çıkma yasağı, kısıtı konulan değerli vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için evlerinden çıkmamaları önem arz etmektedir. Lütfen Evde Kalalım, Sağlıkla Kalalım" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen hastalıktan vatandaşları korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyesiyle 21.03.2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla tüm yurtta olduğu gibi Gümüşhane'de de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, "Kısıtlama ve yasaklama tedbiri uygulanan vatandaşlarımızdan evlerinde yalnız yaşayanlar ya da yalnız olmamakla birlikte evde yaşayan herkesin 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat ve 112 Hızır Acil Servislerine ilaveten İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun direktifleriyle il merkezi ve bütün ilçelerimizde "Vefa Sosyal Destek Grupları" ve "Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezleri" faaliyete geçirilmiş olup, değerli vatandaşlarımızın, gıda, ilaç, vs. her türlü ihtiyaçları için 155, 156, 112 ve 04562135919 numaralarını aramaları halinde kendilerine her türlü yardım sağlanacaktır" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel

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