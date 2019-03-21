Gümüşhane'de "Dünya Down Sendromlular Günü" Etkinliği

Gümüşhane
'de "Dünya Down Sendromlular Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Gençlik Merkezi'nce düzenlenen yürüyüşte, down sendromlu çocuklar ve katılımcılar, ellerinde down sendromlular için farkındalık oluşturacak dövizler taşıyarak Atatürk Caddesi
boyunca yürüdü.
Gençlik Merkezi önüne gelen grup üyeleri adına basın açıklaması yapan KYK Yurtlardan Sorumlu Şube Müdürü Yakup Şimşek
, Birleşmiş Milletler
'in 10 Kasım
2011 kararıyla 21 Mart
'ın "Dünya Down Sendromlular Günü" olarak kutlanmaya başlandığını hatırlattı.
Şimşek, toplumu oluşturan bireylerin birbirinden haberdar olması gerektiğini belirterek, "İnsanlar birbirinin dertlerine derman olmaya çalışıyorsa, kendi sorunlarını unutup kardeşlerinin sorunlarıyla ilgileniyorsa, bu o toplumu oluşturan bireylerin sosyalleştiğini gösterir. Down sendromluların huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Basın açıklamasının ardından katılımcılara çorba ikram edildi.
Yurtlar Kurumu, Gümüşhane, Güncel
Kaynak: AA