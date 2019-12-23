Haberler » Güncel » Gümüşhane'de e-belge uygulamaları anlatıldı - Haber

Gümüşhane'de e-belge uygulamaları anlatıldı

Gümüşhane'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulan elektronik belge uygulamalarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları ve meslek odalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

23.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58 Gümüşhane'de e-belge uygulamaları anlatıldı
'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulan elektronik belge uygulamalarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları, ticaret odaları ve meslek odalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Defterdarlığı tarafından düzenlenen bilgilendirme programı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Defterdar Turan , 19 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği hakkında bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiş standartlara uygun belgelerin taraftalar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımının sağlanması, verimlilik ve zaman artışı ile ticari hayatın hızlandırılması amacıyla geliştirilen e-belge dönüşüm sürecinin 2010 yılında e-Fatura ve e-Defter uygulaması ile başladığını hatırlatan Kemer, elektronik belge kullanımının bugüne kadar oldukça yaygınlaştığını belirtti.

Kemer'in konuşmasının ardından 509 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği hakkında Vergi Dairesi Müdür Vekili İlkay Karaya tarafından detaylı bir sunum yapıldı.

Karakaya'nın sunumu ve devamında katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı. - GÜMÜŞHANE

Maliye Bakanlığı, Gümüşhane, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10   Hareket halindeki otomobil yandı - Haber
17:10   Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Haber
17:10   Yusuf Yazıcı sezonu kapattı - Haber
17:10   Rize'de kayıp gencin cesedi bulundu - Haber
17:09   Federasyon yönetimine iki isim - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan kadının dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:12:56