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Gümüşhane'de eğitime buzlanma engeli

Gümüşhane'de il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

12.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:48Gümüşhane'de eğitime buzlanma engeli
'de il genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
Engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olması istendi.

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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