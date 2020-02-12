Haberler » Güncel » Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi - Haber

Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

12.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:46Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi
'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık, ulaşıma olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği vurgulanan açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 20:50:46