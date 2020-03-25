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Gümüşhane'de ekipler mart ayında karla mücadele yapıyor

Gümüşhane İl Özel İdaresine bağlı ekipler Yağlıdere grup yolunda başlayan kaya ıslah çalışmaları nedeniyle mart ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

25.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:13
Gümüşhane'de ekipler mart ayında karla mücadele yapıyor
Gümüşhane İl Özel İdaresine bağlı ekipler Yağlıdere grup yolunda başlayan kaya ıslah çalışmaları nedeniyle mart ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Merkeze bağlı İkisu-Yağlıdere-Olucak grup yolunda yapılacak olan çalışma nedeniyle bölgeye ulaşımı sağlayacak olan ve kış aylarında kullanılmayan Yeşildere-Aktutan-Olucak bağlantı yolunu açan ekipler yer yer 3 metreyi bulan kar kütlelerini aşmak zorunda kaldı.

Aktutan köyü Tefil mahallesinin 2 bin 320 metre rakımlı Haros geçidini aşan ekipler Olucak köyüne kadar olan kısımda yolu 2 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kaya düşme tehlikesi nedeniyle İkisu-Yağlıdere-Olucak köyleri grup yolunda yapılacak olan şev düzenleme ve kaya ıslah çalışması nedeniyle yolun bir kısmının zaman zaman ulaşıma kapatılacağını bu nedenle de Yağlıdere, Uğurtaşı ve Olucak köylerine ulaşım sağlanabilmesi için bağlantı yolunu açtıklarını söyledi.

An itibariyle İkisu-Yağlıdere-Olucak grup yolunun Cehennem Vadisi mevkii 10 ve 11.kilometrelerinde şev düzenleme çalışmalarının başladığını ve yolun kontrollü olarak ulaşıma açık tutulacağını kaydeden Akdoğan, ilerleyen süreçte kaya ıslah çalışmaları nedeniyle yolun tamamen ulaşıma kapatılması durumu olduğunu, bu sebeple de bahse konu köylere ulaşmak isteyen vatandaşlar için karla mücadele yaptıkları alternatif Yeşildere-Aktutan-Olucak bağlantı yolunda malzemeli bakım yapılacağını da sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeşildere, Yağlıdere, Gümüşhane, Güncel

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