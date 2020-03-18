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Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi

TFF 2. Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine takımlarının maçını yine dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.

18.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:30
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un erteleme maçında Gümüşhanespor evinde Başkent Akademispor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine Gümüşhanesporlu taraftarlar stadyuma giremeyince dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerini doldurarak takımını destekledi. Taraftarlar, tribünlere girene kadar bu uygulamayı sürdüreceklerini söylüyor.

Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi

"BAZI ŞEYLER YASAK DİNLEMİYOR"

Gümüşhanespor taraftarı Nadir Alkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında müsabakaların seyircisiz oynandığını hatırlatarak, "Gümüşhanespor'un stadyumundaki maçları dağın yamacından maç seyrediyoruz. Ben koroner hastasıyım, virüse karşıda önlemimi aldım ve maça geldim. Biz Gümüşhanespor sevdalısıyız, taraftarıyız. Biz Gümüşhanespor'un daha önceki yıllarında, finaller oynadığı sezonlarda da destekliyorduk. Bu maçı almamız gerekiyor, kümeye düşebiliriz. Takımımızı desteklemek için dağların yamacından takımımızı destekliyoruz" diye konuştu.

Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi

Emre Öztürk ise "Virüs nedeniyle müsabakalar seyirci oynanıyor. Bazı şeyler yasak dinlemiyor. Bunlardan bir tanesi de memleket sevdası olsa gerek. Takımımızı desteklemek için dağ yamacındayız" dedi.

Öte yandan Gümüşhanespor, Başkent Akademispor'a 3-0 mağlup oldu.

Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Koronavirüs, Spor

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