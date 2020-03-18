Menü
Haberler››Güncel››Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi - Güncel

Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi

Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izlediSinan UÇAR GÜMÜŞHANE (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine takımlarının maçını yine dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.

18.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:07
Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi
Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine takımlarının maçını yine dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un erteleme maçında Gümüşhanespor evinde Başkent Akademispor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine Gümüşhanesporlu taraftarlar stadyuma giremeyince dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerlerini doldurarak takımını destekledi. Taraftarlar, tribünlere girene kadar bu uygulamayı sürdüreceklerini söylüyor.
Gümüşhanespor taraftarı Nadir Alkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında müsabakarların seyricisiz oynandığını hatırlatarak, 'Gümüşhanespor'un stadyumundaki maçları dağın yamacından maç seyrediyoruz. Ben koroner hastasıyım, virüse karşıda önlemimi aldım ve maça geldim. Biz Gümüşhanespor sevdalısıyız, taraftarıyız. Biz Gümüşhanespor'un daha önceki yıllarında, finaller oynadığı sezonlarda da destekliyorduk. Bu maçı almamız gerekiyor, kümeye düşebiliriz. Takımımızı desteklemek için dağların yamacından takımımızı destekliyoruz' diye konuştu.
Emre Öztürk ise 'Virüs nedeniyle müsabakalar seyirci oynanıyor. Bazı şeyler yasak dinlemiyor. Bunlardan bir tanesi de memleket sevdası olsa gerek. Takımımızı desteklemek için dağ yamacındayız' dedi.
Öte yandan Gümüşhanespor, Başkent Akademispor'a 3-0 mağlup oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gümüşhane’de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Gümüşhane, DHA, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Güncel
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil Güncel
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading