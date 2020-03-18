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Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi

TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine takımlarının maçını yine dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.

18.03.2020 23:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:37
Gümüşhane'de gelenek bozulmadı, taraftarlar maçı dağlardan izledi

TFF 2'nci Lig'de Gümüşhanesporlu taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine takımlarının maçını yine dağ yamaçlarından ve stadı gören zirvelerden izledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un erteleme maçında Gümüşhanespor evinde Başkent Akademispor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine Gümüşhanesporlu taraftarlar stadyuma giremeyince dağ tarafındaki boşlukları ve kayalıkların üzerlerini doldurarak takımını destekledi. Taraftarlar, tribünlere girene kadar bu uygulamayı sürdüreceklerini söylüyor.

Gümüşhanespor taraftarı Nadir Alkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında müsabakarların seyricisiz oynandığını hatırlatarak, "Gümüşhanespor'un stadyumundaki maçları dağın yamacından maç seyrediyoruz. Ben koroner hastasıyım, virüse karşıda önlemimi aldım ve maça geldim. Biz Gümüşhanespor sevdalısıyız, taraftarıyız. Biz Gümüşhanespor'un daha önceki yıllarında, finaller oynadığı sezonlarda da destekliyorduk. Bu maçı almamız gerekiyor, kümeye düşebiliriz. Takımımızı desteklemek için dağların yamacından takımımızı destekliyoruz" diye konuştu.

Emre Öztürk ise "Virüs nedeniyle müsabakalar seyirci oynanıyor. Bazı şeyler yasak dinlemiyor. Bunlardan bir tanesi de memleket sevdası olsa gerek. Takımımızı desteklemek için dağ yamacındayız" dedi.

Öte yandan Gümüşhanespor, Başkent Akademispor'a 3-0 mağlup oldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Koronavirüs, Spor

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