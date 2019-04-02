Gümüşhane'de Gözler Seçim Kurullarında

Kaynak: İHA

Gümüşhane'de 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde bir ilçe ve 2 belde belediyesi için seçim kurullarına itirazlar gerçekleştirildi. Kelkit ilçesinde 36 sandıkta oylar sayılmaya başlandı.Gümüşhane'nin en büyük ilçesi konumundaki Kelkit ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AK Partili Belediye başkan adayı Aziz Nas ile arasında 82 oy fark olan mevcut belediye başkanı ve bağımsız aday Ünal Yılmaz, İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bağımsız Belediye Başkan adayı Ünal Yılmaz, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını yaptıklarını ve kabul edildiğini belirterek, "Hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Bu seçim kesinlikle bizim. İnsanlar bütün siyasi baskıları yapıyorlar. Devlette hukuk varsa seçim bizim, hakkımızın yenmemesi lazım. Herşey açık ve net. Bunun önüne geçemeyecekler inşallah" dedi.İtiraz sonucunda bütün oyların sayılmaya başlandığını kaydeden Yılmaz, "Biz 82 oyla kaybediyoruz seçimi şuandaki sonuçlara göre. Sayımdan sonra daha farklı şeylerde ortaya çıkacak. İlçe merkezinde kullanılan 7 bin 947 oy yeniden sayılacak. Sayım sonucunda seçim sonucunun lehimize döneceğine eminiz. Konuyu Yüksek Seçim Kuruluna kadar götüreceğiz. Hakkımız göz göre göre gasp ediliyor" diye konuştu.İtirazın ardından ilçe seçim kurulu tarafından 36 sandıkta kullanılan 7 bin 947 oyun sayımına başlandığı daha sonra ihtilaflı 146 oy pusulasının inceleneceği öğrenildi. Seçimlerde AK Parti'nin adayı Aziz Nas 3 bin 557 oy, mevcut belediye başkanı ve bağımsız aday Ünal Yılmaz ise 3 bin 475 oy almıştı.Diğer yandan yine Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde bin 227 oy alan AK Parti adayı Hasan Aksel'e karşın bin 221 oy alan MHP adayı Mehmet Zeyrek için partisi seçim sonuçlarına itiraz ederken, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde de 11 oy farkla MHP'li rakibi Yakup Turgut'a karşı Belediye Başkanlığını kaybeden ve 625 oy alan AK Parti'li Aynur Zorlu Kaya da itirazlarını gerçekleştirdi. - GÜMÜŞHANE