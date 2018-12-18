Gümüşhane'de Gün Yüzüne Çıkarılan Tarihi Eserler Kente Dönüyor

Gümüşhane
'de gün yüzüne çıkarılıp çeşitli illerin müzelerine götürülen 163 tarihi eser, şehre getirilerek kent müzesinde sergilenecek.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, Gümüşhane Müzesi'nin ziyaretçi sayısının artırılması ve eser sayısının zenginleştirilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Kent kökenli bazı illerdeki eserlerin, Gümüşhane Müzesi'ne devrine ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini bildiren Taşbilek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan yazışma süreci sonunda 163 tarihi eseri bu hafta müzemize kazandıracağız. Getirilecek eserler arasında çeşitli dönemlere ait bronz, bakır ve gümüş sikkeler, lahit, mezar stelleri, kandiller ve sütün parçaları gibi eserler bulunuyor." ifadesini kullandı.
Taşbilek, Anadolu topraklarında Hititler, Likyalılar, Urartular, Doğu Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere onlarca medeniyetin yaşadığını anımsatarak, Türkiye
'nin bu kadim kültürlere ev sahipliği yaptığını kaydetti.
Bu kültürlerin örneklerinin bir kısmının da Gümüşhane coğrafyasında gün yüzüne çıkarıldığına işaret eden Taşbilek, Erzurum
'daki 132, Trabzon
'daki 30, Giresun
'daki bir eseri her türlü güvenlik tedbirini alarak hafta içinde müzeye kazandıracaklarını bildirdi.
Gümüşhane
Kaynak: AA