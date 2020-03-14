Menü
Haberler ›› Güncel ››Gümüşhane'de halk otobüsleri ve terminal dezenfekte edildi - Güncel

Gümüşhane'de halk otobüsleri ve terminal dezenfekte edildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk otobüsleri ve otobüs terminali dezenfekte edildi.

14.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Gümüşhane'de halk otobüsleri ve terminal dezenfekte edildi
Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk otobüsleri ve otobüs terminali dezenfekte edildi.
Kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminaline gelen ekipler, Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yazıhaneler ve bilet satış ofislerinin de bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.
Tedbirler doğrultusunda kentte farklı noktalarda da dezenfekte işlemlerinin süreceği kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Gümüşhane, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı