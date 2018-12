Gümüşhane'de Her 100 Kişiden Biri Organ Bağışçısı

Kaynak: İHA

Son 5 yılda bin 500'ün üzerine organ bağışçı sayısına ulaşan ve şehirde yaşayan her 100 kişiden birinin organ bağışçısı olduğu Gümüşhane 'de 2018 yılında iki donör aracılığıyla organ bağışı bekleyen 8 kişi hayata yeniden tutundu.Geçtiğimiz Nisan ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve 48 saat sonra yaşamını yitiren 39 yaşındaki güvenlik görevlisi Bayram Aktürk'ün bağışlanan organları İstanbul ve Samsun 'da organ bekleyen 4 hastaya gönderilmesinin ardından geçtiğimiz pazar günü de Gümüşhane Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi oğlu Gökhan Çağşırlıoğlu'nun yanında yaşayan 56 yaşındaki annesi Filiz Çağşırlıoğlu'nun beyin kanaması geçirmesinin ardından organları bağışlanmış ve Ankara ve Erzurum 'da kalp, 2 böbreği ve karaciğeri nakil bekleyen 4 hastaya umut olmuştu.Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Neşe Öztürk, son 5 yılda organ bağışçı sayısının Gümüşhane'de bin 500'ün üzerinde gerçekleştiğini, toplamda 24 bin 437 organın bağışlandığını ve bu rakamla Gümüşhane'de her 100 kişiden birisinin organ bağışı yaptığını söyledi."Eskiden hiçkimse hastaneye bağış yapmaya gitmezdi biz onlara giderdik. Ama artık tablo tamamen değişti"Gümüşhane'nin nüfusuna oranla Türkiye 'de organ bağışı konusunda gayet iyi durumda olduğunu dile getiren Öztürk, "Donörlerimiz arttıkça bu tablonun daha da düzeleceğini düşünüyorum. Filiz hanım bizim ikinci donörümüzdü. Bu duyuldukça daha çok talep gördük. Eskiden hiçkimse hastaneye bağış yapmaya gitmezdi biz onlara giderdik. Ama artık tablo tamamen değişti. Halk bizi duydu ve biliyor artık. Bizim insanımızda karşılıksız iyilik yapmaya karşı güzel bir sempati var. ve artık onlar bize geliyor. Onlar beni arıyor. Onlar hastaneye geliyor ve organ bağışı yapmak istediklerini söylüyor. Bu tablo hepimizi çok gururlandırıyor" şeklinde konuştu."Bu kadar büyük bir acının içerisinde başkalarına yardım etmeyi tercih eden aileye hem şahsım hem ekibimiz hem de organ bekleyen bütün aileler adına teşekkür ediyorum"Son olarak 56 yaşındaki Filiz Çağşırlıoğlu'nun organ bağışı sürecini anlatan Öztürk, "Filiz hanım hastaneye geldiğinde oğlu Gökhan tekti ve bu süreçte herkes ona yardımcı oldu. Daha sonra zorlu bir süreç geçirdik. Hem aile hem ekibimiz için zorlu bir süreçti. Sürecin sonu mutlu bir şekilde 4 kişiye umut olacak şekilde bitti. Bu kadar büyük bir acının içerisinde başkalarına yardım etmeyi tercih eden aileye hem şahsım hem ekibimiz hem de organ bekleyen bütün aileler adına teşekkür ediyorum" dedi."Hepimiz için duygusal bir süreçti"20 yaşındaki üniversite öğrencisi Gökhan Çağşırlıoğlu'nun bu süreçte hep annesinin hiç tanımadığı insanlar dahil herkese karşılıksız iyilik yaptığından bahsettiğini kaydeden Öztürk, "Ben de 'Yaşarken karşılık beklemeden bu kadar iyilik yapmış bir insana Allah böyle bir şans daha verdi, bence bu kadar çok iyilik yapmayı seven insan için tekrar düşün' dedim. Sonra kendisi dayısı ve yakınlarıyla görüştü. ve annesinin ölürken de iyilik yapmasını istediğini söyleyerek bitirdi. Hepimiz için duygusal bir süreçti" diye konuştu.Çağşırlıoğlu'nun yoğun bakım sürecini takip eden anestezi uzmanı Dr. Utku Özdemir Biliç ise, "4-5 gündür devam eden yorucu ama hem hüzünlü hem de mutlu bir sürecin sonuna geldik. Haftamız Filiz hanım kötü bir beyin kanaması geçirip hastanemize başvurmuştu. Biz de onu ameliyata altık ve sonraki yoğun bakım sürecinde de Filiz hanımı hayata döndürebilmek için elimizden gelen herşeyi yaptık. Fakat beyin hasarı geri dönüşülemez bir yol aldığında artık tüm dünyada geçerli olan testler başladı. ve bu testlerin sonucunda kendisine beyin ölümü tanısı koyduk. Beyin ölümü tanısına konulduktan sonra Organ ve Doku Nakli Koordinatörümüz Neşe hanım zaten aileyle yakın ilişkiler içindeydi. Bu zorlu süreçte her zaman onlara destekti. Aileye bundan sonra neler olabileceğini anlattı. Biz onlara seçeneklerimizi sunduk ve onlar bu seçeneklerin içinden çok yüce gönüllüce davranarak vefat eden Filiz hanımın organlarını bağışlamayı tercih ettiler. Filiz hanım vefat etti ama şimdi arkasında 4 kişiye hayat verdi ve 4 ailenin yüzünü güldürdü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu sürece destek olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Diğer yandan organlarıyla birisi 20 yaşında kalp nakli bekleyen bir genç olmak üzere 4 kişiye umut olan Filiz Çağşırlıoğlu, 17 Aralık Pazartesi günü memleketi Kayseri 'de Cami Kebir Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Kayseri Asri Mezarlığında toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE