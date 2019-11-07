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Gümüşhane'de "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı

Gümüşhane Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

07.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:02 Gümüşhane'de
Gümüşhane Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi ortaklığıyla Gümüşhane Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı gerçekleşen ve 2 gün sürecek kongrede, yurt içi ve dışından akademisyenler, sosyal bilimler alanındaki güncel konuları ele alarak tartışacak. Akademisyenler, 41 oturumda 236 bildiri ile sosyal bilimlerdeki gelişmeleri ele alacak.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada, kültürün inşasında, medeniyetin yaşatılmasında sosyal bilimlerin, bilim ailesinin önemli bir temsilcisi olduğunu anlattı.
Sempozyumun 30 Haziran 2018'de vefat eden ve son dönemlerde ülkenin yetiştirdiği en önemli sosyal bilimcilerden birisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlendiğini aktaran Zeybek, Sezgin'in yaşamına ilişkin kesitler sundu.
Genç akademisyen ve öğrencilere de seslenen Zeybek, "Siz genç akademisyenlere, siz sevgili öğrencilerimize Fuat Sezgin hocanın vefa borcunu onun bıraktığı yerden İslam bilim tarihine olan katkıları devam ettirmek olacaktır. Kongrenin verileri itibariyle sosyal bilimler alanı ile ilgili çok önemli sonuçlarının olacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Programa, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman ve davetliler katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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