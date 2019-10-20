Haberler » Güncel » Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

20.10.2019 19:10Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Yıldız yönetimindeki 61 BK 756 plakalı otomobil, Gümüşhane- Trabzon kara yolu Gümüşhane Tüneli çıkışında Emrah Zengin yönetimindeki 19 AK 145 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Emrah Zengin ile yanında bulunan Recep Zengin yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane, Trabzon, Emrah, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:26 Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:26 Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu
20:25 HDP'li vekillerin de katıldığı basın açıklamasına Türk bayraklı tepki
20:24 Dağ ve Komando Tugayı'nda şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu için tören-2
20:23 Konya'da 2 komşu arasında kavga: 6 yaralı
20:23 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Kamu görevinde kariyer ve liyakat sistemi kurulmalı"
20:22 Teröristlerin çekildiği Resulayn'da SMO birlikleri şehir merkezinde arama tarama yapıyor
20.10.2019 20:27:21