Gümüşhane'de İnşaatın Çatısından Düşen İşçi Öldü

Gümüşhane
'nin Şiran
ilçesinde çalıştığı üç katlı binanın çatısında dengesini kaybederek aşağı düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli köyünden olan 2 çocuk babası Zafer Arslan
(41), Selimiye
köyünde 3 katlı binanın çatısında çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri yaptı. Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE
Şiran,Gümüşhane
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:31