Gümüşhane'de Kaçak Avcılara 4 Bin 669 Lira Para Cezası

Gümüşhane
'de kaçak avlanan 3 kişiye toplam 4 bin 669 lira idari para cezası kesildi.
Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürü İlbeyi Aydın
, yaptığı yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin desteğiyle Köse ilçesinde gece yaptıkları kontrollerde avlanmış 4 yabani tavşan ele geçirildiğini belirtti.
Ekiplerin, kaçak av yapan 3 kişiye toplam 4 bin 669 lira idari para cezası kestiğini ifade eden Aydın, av koruma ve kontrol ekiplerinin kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini vurguladı.
Aydın, Gümüşhane'de 2018 yılı içerisinde kaçak avcılara 59 bin 187 lira cezai işlem uygulandığına da işaret ederek, sürdürülebilir ve bilinçli avcılık yapılması için av koruma, kontrol ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yoğun şekilde devam edeceğini kaydetti.
Vatandaşların yasa dışı avcılık, özellikle gece far avı yapanları görmeleri halinde en hızlı şekilde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerine bildirmelerini isteyen Aydın, ekiplerin gelen ihbarlara anında karşılık verdiğini belirtti.
Aydın, vatandaşların, mağdur olmamaları için kanunlara ve kurallara göre av yapmaları gerektiğini ifade etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Aydın,Gümüşhane
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:41