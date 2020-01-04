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Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak kayıtlara geçerken, 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:30 Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı
'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak kayıtlara geçerken, 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de özellikle Yukarı Fırat havzasında yer alan , ve Köse ilçelerinin yanısıra il merkezinde de etkili olan kar yağışı sabaha kadar etkili bir şekilde gerçekleşirken, bazı yüksek köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

İl merkezinde ise 14 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yağışın durmasının ardından hava sıcaklığı nedeniyle erimeye başladı. Çok sayıda çocuk ve genç fırsattan istifade ederek kardan adam yapıp kartopu oynarken ana caddelerde ise manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.

Tarihi Karakol köprüsü ve civarı kar yağışının ardından gözde mekanlardan birisi olurken, bu alanda arkadaşlarıyla kartopu oynayan Mehtap Karakuzu, "Karı ilk gördüğümde sevinmedim açıkçası. Balıkesirliyim ve Gümüşhane çok soğuk bir yer. Arkadaşlarla kartopu oynamak için geldik. Kartopu oynamak güzel ama soğuğu kötü. Beklediğimden daha soğuk oldu hava" diye konuştu.

Yağışın etkisini kaybettiği Gümüşhane'de il genelindeki 148 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yağışın durmasının ardından karla mücadele çalışmalarına başlarken, Merkez ilçede 45, Kelkit ilçesinde 21, Köse ilçesinde 10, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 59 ve Torul ilçesinde 8 olmak üzere toplam 148 köy yolunda çalışma gerçekleştirecek.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, Karayolları yetkilileri Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmasını istedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Güncel

Kaynak: İHA

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