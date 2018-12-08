Gümüşhane
'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sabah
saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kentin eski yerleşim yerleri tarihi Süleymaniye Mahallesi
'nde de kar güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan, İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.
Yağışın sürdüğü Gümüşhane- Trabzon
arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane- Şiran
arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane- Bayburt
arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane- Kelkit
arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.
Sabah,Süleymaniye Mahallesi,Gümüşhane
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:53