Gümüşhane'de Kar Yağışı

Gümüşhane
'de etkili olan kar yağışı sonrası 41 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle merkez ilçede 20, Kürtün
'de 3 ve Torul
ilçesinde 18 köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunduğu bildirildi.
Toplamda kapalı 41 köy yolunun açılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, erken saatlerde taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri öncelenerek karma mücadele çalışması yürütüldüğü kaydedildi.
Torul,Kürtün,Gümüşhane
13 Aralık 2018 Perşembe 10:25